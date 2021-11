Football: Déplacement à Lens pour l'US Quevilly

Après le premier match nul de la saison concédé face à une autre réserve, celle de Lille 0-0, les Quevillais se rendent dans le Nord avec la ferme intention de renouer avec la victoire et rester au contact du leader du championnat, Sedan.

Du coté Lensois, le bilan de l’équipe réserve ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de l’équipe qui évolue en Ligue 1 à savoir une seule victoire pour cinq nuls et cinq défaites pour une 15e et avant dernière place au classement. La dernière journée n’aura fait que confirmer pour les sangs et or qui se sont également inclinés sur leur terrain face à Romorantin 4-2.

Sur le papier, les Quevillais semblent mieux armer que les Lensois mais il faudra se méfier des équipes réserves qui se renforcent quelques fois avec des joueurs évoluant le Ligue 1.

En cas de victoire, les jaunes et noirs pourront aborder leur voyage à la Réunion sous les meilleurs auspices.