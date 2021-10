Pékin (AFP). Obama a parlé de l'Ukraine, de l'Iran et de la Syrie avec Poutine

Le président américain Barack Obama a rencontré mardi à Pékin en marge du sommet de l'Apec son homologue russe Vladimir Poutine et a évoqué avec lui l'Ukraine, l'Iran et la Syrie, a annoncé la Maison Blanche. "A trois occasions durant la journée, durant un total d'environ 15-20 minutes, le président Obama a eu l'occasion de parler avec le président Poutine", a indiqué Bernadette Meehan, porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) américain. "Leurs conversations ont porté sur l'Iran, la Syrie et l'Ukraine", a-t-elle ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire