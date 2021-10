Fécamp : Il agresse et vole une octogénaire

Il est 16h ce mercredi quand une octogénaire s'apprête à rentrer dans sa maison de retraite de l'Hôtel de Ville, à Fécamp. Soudain, surgit derrière elle un homme qui la saisit au bras et l'entraîne en arrière. La victime s'agrippe à une rampe pour éviter de chuter. L'agresseur lui vole son sac à main et son sac de courses puis prend la fuite.

Un automobiliste voit un homme courir rapidement et trouve son attitude étrange. Il tente de l'arrêter, en vain. Une heure plus tard, il retrouve le même homme, accompagné d'un enfant d'une dizaine d'années. Soupçonneux, le témoin alerte la police qui arrive sur place et interpelle le suspect.

Des chèques dans les toilettes

Les policiers perquisitionnent son domicile et trouvent des chèques déchirés dans la cuvette des toilettes. Un tiers ramène également le sac à main, délesté de près de 300 €. Le suspect nie les faits et dit ne pas s'expliquer comment les chèques se sont retrouvés chez lui. Une Convocation par Officier de Police Judiciaire lui est adressée pour le 26 janvier 2015 pour vol avec violence sur personne vulnérable en récidive, l'homme de 31 ans étant a priori coutumier du fait.

La victime a elle reçu une ITT de 3 jours et a été évacuée au centre hospitalier de Fécamp.