A Malaunay, tous les élus apprivoisent leur tablette numérique !

L'initiative est suffisamment rare pour être soulignée : dans une commune de la taille de Malaunay (6000 habitants), équiper tous les conseillers municipaux d'une tablette municipale était difficilement pensable. Et pourtant, la municipalité l'a fait. Dans le sillage du jeune maire Guillaume Coutey, lui-même particulièrement connecté, les 28 autres membres du conseil se sont mis au numérique.

Et l'initiative, à en croire le maire socialiste, n'a rien d'un gadget : "Le but est non seulement de moderniser la communication entre les élus du conseil municipal mais également de dématérialiser le travail en limitant les distributions de dossiers de plusieurs dizaines de pages. Rien qu’aujourd’hui, nous avons évité d’imprimer 9500 feuilles de papier" !

Reste à espérer que certains élus ne restent pas sur la touche ou n'aient pas une délibération de retard...