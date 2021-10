Patrick Venant, nouveau secrétaire général à la préfecture de l'Orne

Patrick Venant, 55 ans, est arrivé cette semaine dans l'Orne où il exerce les fonctions de Secrétaire Général de la préfecture de l'Orne. Fonction plurielle, car il seconde le préfet de l'Orne, le représente ou le supplée en cas d'abscence, dirige les services, coordonne les services déconcentrés de l'Etat. Il est enfin sous-préfet du 1er arrondissement de l'Orne.

Officier d'active, il a surtout côtoyé le côté "industriel" de l'armée, à la délégation à l'armement. Puis, lors de la réorganisation des Armées dans les années 90, il est devenu délégué régional à la restructuration, en Poitou-Charentes, auprès du préfet de cette région. C'est ce qu'il lui a donné le "goût pour la préfectorale", où il a ensuite eu un parcours diversifié, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Taaf (terres australes françaises) et plus traditionnellement à Sarrebourg et à Bressuire.

Cet amoureux du cheval est logiquement désormais en poste à Alençon :