Foire de Caen : la course contre la montre a commencé

Ils rentrent enfin chez eux. Depuis le lundi 8 et jusqu'à demain, vendredi 12 septembre, les équipes techniques de Caen Event, actuellement installées à la caserne de Bretteville-sur-Odon, font leur valise pour regagner le Parc des expositions, théâtre habituel de leurs travaux. Dès ce lundi 15, ils prépareront sur place, tout le mobilier et l’équipement nécessaires à la tenue de la prochaine foire de Caen.



60 semi-remorques

“A partir du 15 septembre, nous récupérons 80% des halls et 20% des extérieurs, le reste étant toujours occupé par les équipes des Jeux équestres mondiaux qui sont en plein démontage”, présente Philippe Huet, responsable technique du parc des expositions. Les sous-traitants, plus nombreux cette année compte tenu du cours délai pour monter la foire, investiront alors le site. Ils seront suivis des exposants le 22, pour une ouverture le vendredi 26 septembre. Habituellement, l’équipe de la foire dispose de cinq semaines pour la monter.

“Pour laisser le champ libre aux Jeux, il nous a fallu 60 semi-remorques pour vider le parc des expositions.” Il faut désormais tout rapatrier. L’expo-événement consacrée au cirque, est en kit, prête à être montée. Il n’y a pas une minute à perdre.