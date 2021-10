Musique à Caen : KIINSHASA dévoile un EP de reprises

Évoluant au sein d'une scène caennaise en ébullition, Matthieu Soinard, ex-Chocolate Donuts et guitariste de Granville, nous dévoile son projet folk solo avec Kiinshasa. Il nous offre une pop-folk menée par une voix vive et chaleureuse. Projet solo qui ne tardera pas à s'enrichir. En effet, l'artiste caennais annonce ses débuts en trio avec peut être des compositions inédites. L'aventure formule groupe sera éventuellement composée de Nicolas Brusq (ex Kim Novak) à la batterie, Hugo Lamy (Talma Suns) à la basse et la présence d'un clavier...affaire à suivre.

En attendant la concrétisation du trio, le ceannais nous dévoile un EP composée entièrement de reprises faîtes maison : Bright Eyes et du Dalton ou encore Darko & the Sorry Sorry pour attaquer sereinement la rentrée