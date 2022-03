Les Sables Animés sur les plages de Caen la Mer

Chaque été, Caen la Mer revêt ses habits de territoire balnéaire grâce aux Sables Animés. Plus de 30 animations sont déployées sur les communes de Ouistreham Riva-Bella, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-mer pour s’amuser, se divertir, se dépenser, se cultiver et découvrir les secrets du littoral normand.



Les Sables Animés ne se consomment pas, ils se partagent : gratuit et pour toute la famille, c’est un véritable espace de liberté et de convivialité sur les plages de Caen la mer pendant l’été.



Ecoutez, Romain Bail, Maire de Ouistreham.

