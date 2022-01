Elbeuf : un immeuble de trois étages s'effondre

Heureusement, l'immeuble qui s'est effondré à l'intérieur ce dimanche 8 juin à 23h30 n'était plus habité et était en cours de rénovation et présentait de nombreuses fissures sur la façade extérieure. C'est aux alentours de 23h30 que le drame a eu lieu rue Camille Randoing à Elbeuf.

L'immeuble d'à côté a été évacué. En tout, dix personnes et six appartements ont été vidés d'habitants.

Les rues Camille Randoing et Lafayette ont été fermées à la circulation. Un architecte a établi qu'il n'y avait pas de danger pour les habitations à proximité.