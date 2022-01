Meilleures ventes de jeux vidéo en France: foot toujours

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 5 au 11 mai 2014



1) Fifa 14 (PS4) =

2) Bound by Flame (PS4) NOUVEAU

3) Coupe du monde de la fifa : Brésil 2014 (PS3) =

Pas de fin de saison pour les jeux de foot sur consoles qui trustent toujours le podium. Pas de changement à la 3ème place pour Coupe du monde de la Fifa : Brésil 2014. Le version PS3. C'est la version PS4 qui est plébiscitée à la 1ère place pour le jeu Fifa 14, pourtant sorti le 29 novembre 2013.

Par contre nous avions l'adaptation de The amazing spiderman 2 à la 2ème place la semaine dernière ; eh bien le mauvais bouche à oreille aura rempli son rôle, exit cette adaptation médiocre et c'est une autre nouveauté qui prend sa place . Un jeu français qui s'appelle « Bound by flame » sur PS4. Malheureusement, le jeu ne devrait pas rester longtemps lui non plus sur le podium, accompagné de mauvaises critiques. Un jeu de rôles/action fouillis et brouillon. Rendez-vous mardi prochain pour les chiffres du 2ème pont de mai !