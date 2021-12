Amir s’est qualifié pour la demi-finale lors du dernier Grand show en direct. Ce soir il va tout donner pour tenter d’accéder à la finale de The Voice en interprétant "comme un fils" de Corneille. Amir nous offre un moment intense pendant ce grand show en direct et nous prouve qu’il peut tout chanter et s’adapter à tous les styles de musique. Sera-t-il finaliste ? Reverra-t-on Amir pour la finale samedi 10 mai 2014 ?

The Voice : Le charme fou d'Amir sur sa reprise de Corneille