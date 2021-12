Le film du jour : Barbecue

Aujourd'hui je vous présente Barbecue, une comédie française avec un beau casting. Florence Foresti, Lambert Wilson, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur et j'en passe.



C'est un film choral qui vous fera penser aux vacances puisque l'on suit une bande de potes qui se connait depuis 25 ans et qui comme chaque année part ensemble en été, en couple ou en célibataire selon les personnes.

Pour vous donner une idée plus précise, c'est un peu comme « les petits mouchoirs » mais le côté tragédie et larmes en moins.

Et on retrouve ici les mêmes défauts d'ailleurs. C'est un peu comme visionner le film de vacances de vagues connaissances. Il y a des moments sympas, des moments de disputes... bon, la vie en somme. Mais on s'ennuie un petit peu quand même ! Le film n'est pas mauvais en soi, il y a des moments qui feront sourire mais il n'y a dans le fond rien d'intéressant. L'alchimie de la bande paraît aussi un peu bancale, il n'y a pas beaucoup de complicité.



Côté technique, la voix off du personnage principal, Antoine, interprété par Lambert Wilson, plombe le rythme du film. C'est pesant du début à la fin. Ce choix n'est pas judicieux.



En clair, il sera beaucoup plus intéressant de faire un barbecue avec votre bande d'amis perso que d'aller voir la même chose avec des inconnus fictifs sur grand écran. Vous aurez plus de souvenirs à raconter et partagerez une réelle expérience. Barbecue, un film bien fade en ce moment au cinéma.