Meilleures ventes de jeux vidéo en France: "Mech plus ultra"

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 10 au 16 mars



1) Titanfall (Xbox one) NOUVEAU



2) Titanfall (PC) NOUVEAU



3) Yoshi's new island (3DS) NOUVEAU

Gros chambardement dans le top des ventes ! Nous n'avons que de nouveaux titres en tête et même jusqu'à la 5ème place !

Commençons avec la médaille de bronze des ventes : un nouveau jeu Nintendo sur 3DS « Yoshi's New Island ». Vous retrouvez le dinosaure tout mignon qui doit ramener Bébé Mario chez lui. Un jeu de plate-formes qui reste dans la lignée des Yoshi précédents.A la 2ème place et c'est un joli tour de force : un jeu PC ! C'est une exclusivité Microsoft, c'est pourquoi on retrouve le même jeu à la 1ère place mais sur Xbox One cette fois : Titanfall. Un FPS (jeu de guerre) futuriste où vous vous affrontez dans des robots géants, un peu à la sauce Pacific Rim. Mais en face, ce ne sont pas des monstres venus des entrailles de la Terre, ce sont des humains.