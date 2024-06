Métropole de Rouen. Disparition inquiétante de deux adolescentes, un appel à témoins lancé

La police nationale de Seine-Maritime lance un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de deux adolescentes, âgées de 13 et 14 ans. La première se prénomme Dharia, l'autre Rockia. Toutes les deux n'ont plus donné de nouvelles depuis le 28 mai dernier, après avoir quitté leur collège de Petit-Couronne. La police indique que les deux adolescentes pourraient se trouver sur les communes de Sotteville-lès-Rouen, Rouen ou Petit-Quevilly.

Rockia mesure 1,60m, a les cheveux noirs (nattes) et portait une doudoune noire et blanche ainsi qu'un sac à dos noir et blanc. Dharia, sa camarade, mesure 1,58m portent de longues dreadlocks noirs ainsi qu'un piercing au nez. Au moment de sa disparition, l'adolescente portait des vêtements gris et un sac à main noir.

Tout témoin peut contacter l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 57.