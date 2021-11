Le film du jour: Situation amoureuse, c'est compliqué

Comédie romantique au programme aujourd'hui !

Dans ce genre de films, c'est mieux quand les protagonistes sont célibataires, ça évite l'impression de suivre la vie d'un salaud. Si l'on passe outre ce détail, les 2 premiers tiers du film sont plutôt sympathiques. Le passé vient frapper de plein fouet un homme qui se laisse vivre. On voit la passion adolescente de ce trentenaire lui chambouler les repères (et les hormones!).

Mais le dernier tiers se révèle bien insatisfaisant. Certains passages sont lourdauds, ou hors-sujet. Les états d'âme de Ben, les héros sont grotesques et franchement pas réalistes. Ne parlons pas de fantaisie, c'est juste un raté. La conclusion paraît trop facile aussi.

Dans les points forts, on a donc les 2 premiers tiers du film, bien dans l'air du temps et des personnages secondaires hauts en couleur. Juliette, la fiancée de Ben, Sylvain, le boulet loyal et même Emmanuelle Chriqui, la sexy Vanessa apportent sourire et fraîcheur.

Situation amoureuse : c'est compliqué est une comédie romantique qui commence bien mais qui termine de façon décevante. A voir mais peut-être plus en DVD ou bluray du coup.