The Goggs et Olympia Fields vainqueurs du tremplin des Hétéroclites

Après le vote du public et du jury composé de 3 représentants d'Art Plume, Laurent Delamare d'Ecran Sonique (Le Normandy), Moric Mostel (Festival Au Son d'Euh Lo) et Gregory Salles (La Maison du Son) (soit 7 voix), les 2 gagnants du Tremplin réunissent deux régions avec les Normands de The Goggs (Parigny) et les Bretons Olympia Fields.



Les 2 groupes gagnent chacun 3 jours en résidence à Art Plume et joueront pendant le festival Les Hétéroclites du 14 au 17 mai prochains.

The Goggs - Wandering

Olympia Fields - Rainbow Man