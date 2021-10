76540. Un nouveau chef à l'Opéra de Rouen

A quelle occasion avez-vous pour la première fois travaillé en France ?

“Je venais de finir mes études en 2006 et j’ai eu l’occasion de travailler en tant qu’assistant directeur à l’opéra Garnier de Paris pour La carrière du libertin de Stravinsky”.

Pourquoi avez-vous choisi de devenir chef principal de l’opéra de Rouen ?

“Cet opéra a de larges horizons, soutient ses artistes, et a un public à la fois passionné et fidèle”.

Quel sera la première pièce que vous interpréterez ?

“Nous sommes toujours en discussion à ce sujet. Mais j’espère qu’il s’agira de l’ouverture des Noces de Figaro. C’est la première pièce que j’ai dirigée en tant que chef d’orchestre mais aussi la première que j’ai dirigée en tant que directeur musical à l’opéra de Salzburg. Figaro est pour moi le plus parfait opéra jamais écrit”.

Comment s’annonce la saison prochaine ?

“Ce sera un équilibre entre musique ancienne et moderne. Je suis convaincu que ce mélange des genres, s’il est raisonné et respectueux, peut rénover et rafraîchir des pièces classiques”.