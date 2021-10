D'abord avec un mouvement régional des personnel du secteur santé-social, à Alençon à 14h30 devant les locaux de l'Arsa et à 17h30 devant la préfecture de l'Orne. Le même jour, le syndicat Force Ouvrière appelle aussi à la grève et à la mobilisation contre le Pacte d'Austérité : A Flers à 11h, à Argentan à midi. Même heure à L'Aigle et à Alençon à 17h30, à la Pyramide.