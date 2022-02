Sortir en région : lundi 4 novembre

CALVADOS

Mardi, la Maison de l'information sur la formation et l'emploi (Mife) et le Centre d'information et d'orientation (CIO) organisent une journée découverte des métiers du social. RDV de 10h à 12h au CIDEME 1 place de l'Europe à Hérouville Saint-Clair. Inscriptions sur www.mife14.fr

Du 13 au 15 juin 2014, ce seront les courants de la liberté. Ces courses se dérouleront en parallèle des commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement. Elles rendent hommage par le sport aux évènements de la 2nd Guerre Mondiale qui se sont déroulés en Normandie. Un hommage fort qui se matérialise entre autre par les parcours des épreuves, traversant les hauts lieux du Dday. Les inscriptions s'ouvrent dès ce lundi pour vous inscrire à la course mythique. RDV dès 10h sur www.lescourantsdelaliberte.com pour y participer. Il y a du théâtre à Moyaux. Le journal d'un Fou. C'est le déclin de Poprichtchine, un petit fonctionnaire qui bascule dans la folie. Une pièce de Nikolaï Gogol. RDV à 20h30 à l'espace culturel. Places entre 6 et 9€.

MANCHE

Pour celles et ceux qui envisagent d'entreprendre, rendez-vous ce jeudi au parc des expositions de Saint-Lô pour une journée Créer, reprendre une entreprise en Normandie organisée par la CCI. C'est ce jeudi de 9h à 18h, l'entrée est gratuite.

Le 8ème salon d'Automne (peintres, sculpteurs, photographes) a commencé vendredi à Cherbourg et continue jusqu'au mardi 12. RDV à la Salle des Fêtes de Cherbourg-Octeville.

Mardi, sortie initiation à la pêche à pied. Sur les grèves au pied des falaises de Champeaux, un guide passionné de pêche à pied vous fera découvrir les rudiments de la pêche des coquillages (palourdes, coques, moules…) et des crustacés (crevettes, crabes…) de nos côtes. RDV demain La cale St-Jean-le-Thomas à partir de 13h.

ORNE

Ce lundi soir c'est Ciné-Cité au cinéma Les 4 Normandy d'Alençon. - "La Danza de la Realidad" de Alejandro Jodorowsky. C'est à 20h30.

Théâtre au théâtre d'Alençon mardi et mercredi. C'est George Kaplan. De La mort aux trousses, on se souvient surtout de Cary Grant, pourchassé par un avion dans un champ de maïs ; un peu moins de George Kaplan, personnage inexistant et néanmoins omniprésent, inventé par les services secrets américains pour piéger un terrible espion venu de l’Est. Frédéric Sonntag s’empare de cette figure mythique du chef d’œuvre hitchcockien pour démonter les mécanismes paranoïaques de nos sociétés ultra-médiatisées. Au cœur d’une mise en scène non linéaire mêlant théâtre et vidéo, 3 histoires reliées entre elles entrelacent fiction et réalité. RDV à 20h30 demain et 19h30 mercredi.