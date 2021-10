L'Épi vert : l'épicerie humaine

Les gens démunis n'ont 'pas seulement besoin de nourriture, mais aussi de chaleur humaine� insiste Marilyn Chaumont, directrice de l'Epi Vert.

Cette épicerie sociale a été créée en 2007 à l'initiative d'un groupe d'habitants du quartier du Chemin Vert à Caen : essentiellement des femmes qui veulent faire grandir les solidarités locales.

L'objectif premier de l'association est d'offrir aux habitants en grande difficulté financière, une structure qui propose une aide alimentaire quotidienne. Ensuite, c'est un lieu d'échange où l'on peut évoquer ses difficultés, être orienté ou accompagné.



325 bénéficiaires

Chaque habitant qui souhaite bénéficier de cette aide est reçu par Marilyn Chaumont, la directrice, ou Maryvonne Derrien, la trésorière. Elles effectuent un rapide calcul du “reste à vivre”, le revenu disponible par personne et par jour. Si ce revenu est inférieur à 5 € par membre du foyer et par jour, la famille peut bénéficier d'une carte d'adhérent qui donne accès à un montant de 20 à 150 euros de nourriture par mois. Une fois la carte en poche, les bénéficiaires peuvent bénéficier d'une vrai épicerie de 140 m2 qui propose plus de 150 références produits. “Nous voulons que les gens s'y sentent comme des clients” souligne Marilyn Chaumont. “Tout est fait pour faire oublier aux familles qu'elles sont dans le besoin”. À côté de l'épicerie, l'Epi vert a créé une “salle de convivialité” pour que bénévoles et adhérents puissent se rencontrer, échanger autour d'un café et organiser des actions collectives.



Le calme après la tempête

Les 45 bénévoles de l'Epi Vert ont essuyé de nombreux déboires. En septembre 2009, l'épicerie a été cambriolée et ravagée par un incendie d'origine criminelle. Mais c'est sans compter sur leur détermination : elles se sont installés pendant six mois au centre socio-culturel du Chemin Vert avant de rouvrir lundi 3 mai.

Pratique : L'Épi Vert, 17 résidence des Pinsons (lundi et mardi de 13h30 à 16h et vendredi de 9h à 11h30).



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire