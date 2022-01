L'appli de la semaine: Bunny skater

L'appli du jour mettra vos réflexes en jeu. Ca s'appelle « Lapin patineur ». Mais c'est le sous titre anglais qui vous guidera « bunny skater ». En effet, notre petit lapin n'est pas en rollers mais en skate ! Votre but est simple : franchir des obstacles et ramasser des carottes. Plus vous en ramassez, plus vous marquerez de points.

Le déplacement est tactile :

Appuyez en bas à gauche pour donner un coup de patte et donc accélérer. Appuyez en bas à droite pour sauter. Il faudra éviter les rochers, les escaliers, mais aussi bien prendre les barres de ride pour ne pas tomber. Au bout de 3 chutes, c'est game over, vous devez recommencer le niveau. Par contre rassurez vous, des balises placés à endroits stratégiques vous permettent de repartir avant l'obstacle qui vous a fait tomber lorsque c'est votre 1ère erreur.

Un design enfantin pour un passe temps non pas extraordinaire mais qui fait le job. C'est gratuit sur Android et en pack sur iphone.