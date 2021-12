Table rouennaise : le Sun, trois lettres pour un bon resto japonais

Façade asiatique inserrée dans un immeuble à colombages. Ici, gérants et employés vous accueillent avec le sourire et un service rapide est garanti. Un "plus", surtout à midi. Les beaux jours, une petite terrasse est ouverte sur la rue semi-piétonne.

Il est bon, le poisson

C’est aussi la qualité du poisson qui est à souligner : tendre et fondant, comme il faut. A midi, quelques menus sont proposés à partir de 8 €, à base de brochettes de viande. Si vous pouvez choisir à la carte, plusieurs autres menus raviront les plus gourmands et les amateurs de poisson cru. En entrée, n’hésitez pas à tenter la salade d’algues au sésame, surprenante et rafraîchissante.

Des menus mixtes, à partir de 14 €, proposent également un assortiment de spécialités à bases de poissons et de brochettes de viande voire de saumon.

L’ensemble est toujours précédé de crudités, d’une soupe miso et de riz. Sushis, makis, sashimis ou chirachis (tranches de poisson cru sur riz vinaigré) : le choix est large et assez bien pensé. Tout le monde s’y retrouve.

Pratique. Le Sun, 100 rue Ganterie, à Rouen, Ouvert tous les jours sauf dimanche midi. Informations sur www.sun-japonais.com