Flashback sur les tubes de l'été : les années 90 de Zouk Machine à Zebda

La playlist "Soleil" des années 90 :

01. Zouk Machine, "Maldòn" (La musique dans la peau) (1990)

Le trio guadeloupéen, composé de Joëlle Ursull, Christiane Obydol et Dominique Zorobabel, est resté pendant neuf semaines en tête du top 50 français avec "Maldòn".

Lien vidéo : http://youtu.be/1hf7GP9REiE

02. Yannick Noah, "Saga Africa" (1991)

Vainqueur du tournoi de Roland-Garros en 1983, capitaine de l'équipe de France lors des victoires en Coupe Davis en 1991 et 1996, le tennisman s'est lancé en 1991 dans la musique avec l'album "Black & What". "Saga Africa" s'impose rapidement comme le tube de l'été.

Lien vidéo : http://youtu.be/qNo41sQbIsI

03. Khaled, "Didi" (1992)

Le chanteur algérien est le premier à populariser la musique raï avec son tube "Didi" qui connaît rapidement un succès international. En 1998, il rejoint Rachid Taha et Faudel pour le spectacle "1, 2, 3 Soleils".

Lien vidéo : http://youtu.be/g93odzEUXg8



04. G.O. Culture, "Dirladada" (1993)

Le groupe reprend en 1993 le titre interprété par Dalida en 1970, puis revisité par les Bronzés pour le film éponyme en 1978. Cette chanson connaît aussi dans les années 90 une grande popularité dans les clubs de vacances.

Lien vidéo : http://dai.ly/x3miyv



05. IAM, "Je danse le Mia" (1994)

Le groupe de rap marseillais connaît un succès énorme en France avec l'album "Ombre est lumière" et le titre "Je danse le Mia", 2e single le plus vendu en France de l'année, derrière "7 seconds" de Neneh Cherry et Youssou N'Dour. Le clip de ce tube est réalisé par Michel Gondry.

Lien vidéo : http://youtu.be/zNBQK8LgL8k



06. Felicidad, "Dam Dam Deo" (1995)

Le tube "Dam Dam Deo" inonde les radios et les discothèques pendant l'été 1995. Le groupe Felicidad apporte une touche d'exotisme et de soleil aux vacances.

Lien vidéo : http://dai.ly/xk56vj



07. Los del Río, "Macarena" (1996)

Certifié disque de diamant en France, écoulé à 11 millions d'exemplaires dans le monde, la "Macarena" est le tube de l'été par excellence. Ce succès planétaire, célèbre pour sa danse, a été retenu comme l'une des musiques de campagne de Bill Clinton, lors de l'élection présidentielle aux États-Unis.

Lien vidéo : http://youtu.be/XiBYM6g8Tck



08. Bellini, "Samba de Janeiro" (1997)

Après la "Macarena", direction Brésil avec le titre "Samba de Janeiro" du groupe de dance allemand Bellini. La formation, qui mixe la samba en version techno, surfe toujours sur la mode latino.

Lien vidéo : http://youtu.be/Bx1iclqbNyM



09. Hermes House Band, "I Will Survive" (1998)

Hymne de l'équipe de France pendant la Coupe du monde de football de 1998, cette reprise de Gloria Gaynor par le groupe néerlandais est régulièrement utilisée pour les grandes rencontres sportives. La victoire de la France au Mondial 98 impose ce tube dans le monde entier.

Lien vidéo : http://youtu.be/4fovhAEIq7M



10. Zebda, "Tomber la chemise" (1999)

Le groupe toulousain, en tête des meilleures ventes de singles en juillet 1999, réussit à imposer dans toute la France son hymne à la fête. Le tube "Tomber la chemise" a été consacré "Chanson originale de l'année" aux Victoires de la musique en 2000.