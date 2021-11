Été : les recommandations face à la chaleur

Premier mot d'ordre : l'hydratation

Petits et grands doivent impérativement s'hydrater de façon régulière en cas de fortes chaleurs. Les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées sont les populations les plus concernées par la déshydratation. Ces derniers doivent donc boire abondamment de l'eau, de préférence, et surtout des boissons non alcoolisées. À noter, les sportifs et les travailleurs en plein air sont également appelés à boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée en cas de vague de chaleur.

Le cas des personnes âgées

Particulièrement sujettes à la déshydratation et à l'hyperthermie, les personnes âgées doivent absolument se protéger de la chaleur. Dans un premier temps, les seniors sont invités à passer plusieurs heures par jour dans une zone fraîche ou climatisée. Il est également recommandé de se passer un linge humide sur le visage, le cou, les bras et de vaporiser régulièrement de l'eau sur le visage. Par ailleurs, les personnes âgées doivent boire près de 1,5 litre d'eau par jour, et manger suffisamment pour réduire les risques de déshydratation, d'hyperthermie et d'hyponatrémie.

Éviter les longues expositions au soleil

En cas de forts pics de chaleur, les vacanciers doivent éviter de passer du temps à l'extérieur, notamment entre 12h et 16h. Nourrissons, jeunes enfants, et seniors sont invités à rester le moins possible exposés à la chaleur. Il est également préconisé de fermer les volets et les fenêtres de son habitation afin de se protéger de la canicule et de passer un maximum de temps dans une pièce rafraîchie.

Ne pas sortir sans crème solaire

Si le soleil peut être, à petites doses, bénéfique pour la santé, il est également responsable de coups de soleil, de vieillissement cutané et de certains cancers tels que le mélanome. En conséquence, les particuliers sont invités à appliquer régulièrement de la crème solaire adaptée à leur type de peau lorsqu'ils s'exposent au soleil. Il est recommandé de porter des vêtements légers de couleur claire, un chapeau et des lunettes pour chaque exposition.

Une alimentation adaptée aux fortes chaleurs

Travailleurs et vacanciers sont invités à consommer des aliments riches en eau tels que les fruits (melon, pastèque ou pêches) et les crudités (concombres, tomates ou courgettes) afin de réduire les risques de déshydratation. Seules les personnes victimes de diarrhées ne doivent pas suivre ce régime alimentaire riche en eau. À noter, il est recommandé d'accompagner la prise de boissons non alcoolisées d'une alimentation solide.

Des conseils à l'attention des automobilistes

Il est important de faire des pauses fréquentes à l'ombre, de s'humidifier et de boire régulièrement lors d'un long trajet. Les automobilistes sont également appelés à ne jamais laisser un enfant seul dans un véhicule.

Protéger les animaux domestiques

Chiens et chats peuvent également être victimes de déshydratation. Ainsi, chacun ne doit pas négliger l'alimentation de son animal de compagnie durant la période estivale. En outre, il est impératif que les animaux aient toujours à boire.

Ne pas hésiter à consulter un médecin

Selon l'InVS, les fortes chaleurs peuvent provoquer une aggravation de pathologies préexistantes ou d'un état de santé fragile et même entraîner un décès. Si des symptômes tels qu'une grande fatigue ou une faiblesse inhabituelle surviennent, il est fortement conseillé de contacter un professionnel de santé, pour une prise en charge précoce. En outre, les patients suivant un traitement ne doivent pas l'arrêter en raison de la chaleur. Néanmoins, il est préconisé de consulter un médecin ou un pharmacien si les usagers ressentent des symptômes inhabituels.