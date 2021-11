Vivez le Tour avec Tendance Ouest

La 11e étape de l'édition 2013 du Tour de France est un contre-la-montre reliant Avranches au Mont-Saint-Michel. Les coureurs s'élanceront un par un à quelques secondes d'intervalles et tenteront de réaliser le meilleur temps pour préserver, consolider ou grimper au classement général. L'étape se déroulera donc en intégralité sur les routes de la Manche. Un moment assez exceptionnel pour les adeptes du cyclisme, du beau sport, ou de la combativité tout simplement.

Un moment exceptionnel à vivre à l'écoute de Tendance Ouest...

Tendance Ouest ne veut pas que vous ratiez ça. Charles, coordinateur de l'antenne avec l'aide de toute l'équipe, présentera une émission spéciale en direct de la course de 13h à 18h. Vous pourrez suivre la course en direct grâce à nos journalistes situés tout le long de la course à Avranches, Ardevon, ou au Mont-Saint-Michel et qui interviendront à l'antenne toute les 20 minutes pour vous tenir informer de l'avancée des débats. A 12h et 18h présentation puis décryptage dans les journaux avec nos spécialistes. Charles aura aussi la joie d'accueillir de nombreux invités sur le car podium de Tendance Ouest: sportifs, directeurs de course, organisateurs, élus locaux...

...et sur notre site tendanceouest.com

Sur notre site vous pourrez suivre en direct le temps de passage des coureurs mais aussi retrouver instantanément les articles, photos et vidéos de la course grâce à nos équipes présentes sur place. Vous pourrez retrouver en ligne les interviews réalisées à l'antenne et suivre toutes les infos et les coulisses du Tour toute la journée en temps réel. Mise en ligne également sur nos réseaux sociaux.

Nous serons particulièrement attentifs à la prestation de nos deux manchois Anthony Delaplace et Amaël Moinard, mais également aux favoris de l'étape Froome, Velits, Porte, Evans ou le jeune Van Garderen, même si se sera compliqué on croit aux chances es français comme Jérémy Roy.

