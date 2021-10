Sword Beach, la grande oubliée

Sword Beach est l'une des cinq plages choisies par les Alliés pour débarquer en Normandie le 6 juin 44. Elle est située la plus à l'Est et est aussi certainement, la moins connue. Sword Beach est désormais, La plage ou plutôt le secteur, choisi par les autorités pour accueillir les chefs d'Etat du monde entier le 6 juin 2014.

Sword comprend un secteur qui s'étend de Ouistreham à Saint-Aubin-sur-mer, soit 8 km de plage, situé à une quinzaine de kilomètres au Nord de Caen. Ce secteur de Sword où débarquèrent 30 000 soldats de la Seconde armée britannique était lui même divisé en quatre parties le jour du débarquement : Roger pour Ouistreham, Queen pour Lion-sur-Mer, Peter pour Luc-sur-Mer et Oboe pour Saint-Aubin.

Compte tenu des récifs côtiers devant Lion et Luc, le débarquement sur Sword beach s'était surtout concentré sur une partie assez étroite, sur la commune d'Hermanville, commune limitrophe de Lion-sur-Mer. 177 Français avaient également débarqué à Ouistreham. C'est également dans ce secteur que les parachutistes de la 6e aéroportée avaient au petit jour détruit les batteries de Merville et pris le contrôle des ponts sur l’Orne.



Ironie de l'histoire, Sword beach était la grande oubliée du projet du classement des plages du Débarquement en "secteur mythique", un projet lancé par des offices de tourisme il y a quelques semaines et qui est depuis tombé à l'eau.