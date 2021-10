Solitaire du Figaro : la 1ère étape des Bas-Normands

Quatre heures séparent le premier figariste Bas-Normand et le dernier, et ils sont tous les deux originaires de Cherbourg !

Alexis Loison est donc le skipper normand le mieux classé dans cette première étape entre Bordeaux-Pauillac en Gironde et Porto au Portugal, débutée dimanche 2 juin. Il boucle l'étape en 3 jours, 4 heures et 51 minutes et se classe 5e au général. Il est arrivé à Porto à 17h51 mercredi 5 juin.

On retrouve ensuite Fabien Delahaye le Caennais, 13e au général malgré une avarie. Il devance Nicolas Jossier, le skipper de Granville, qui termine 17e.

Claire Pruvot 2e des "bizuth"

Les deux "bizuths" bas-normands, qui s'engagent dans la Solitaire pour la première fois, se classent 24e pour Claire Pruvot, sur le bateau Caen-Ouistreham, et 36e pour Joan Ahrweiller, le Cherbourgeois qui skippe le bateau Région Basse-Normandie. Claire Pruvot, seule femme de la course, est donc la deuxième des "bizuths".

Rappelons que c'est Yann Eliès qui remporte cette première étape, en 3 jours, 3 heures et 3 minutes. Les skippers reprendront la course samedi 8 juin, pour la seconde étape entre Porto et la ville espagnole de Gijòn.