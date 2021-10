Tables rouennaises : original, le restaurant Les Bains d'Bouche

Originale et décalée, cette adresse l'est assurément. Ici, le décor décline à loisirs les ustensiles de la salle de bain, sur des murs tout en rose et bleu. Les cacahuètes sont servies dans de petites baignoires et des photos de stars... dans leurs baignoires ornent les murs. Quoi de plus normal, en somme, lorsque l'on a pris le nom des Bains d'bouches !

En consultant l'ardoise, je me décide pour un menu "gant", à 12 €. On m'apporte bien vite une saumonette en matelotte et sa garniture de riz. Le poisson a la chair délicate et bien dorée. La sauce, faite de crème,de champignons et de lardons, apporte une petite touche terrienne à ce plat de la mer. Ma voisine a opté pour le bœuf bourguignon à la réunionnaise, accompagné de frites "maisons". L'épice exotique apporte un petit goût inconnu et sympathique.

En dessert, nous nous sommes laissés tenter par un café gourmand. Avec une rose des sables croustillante, une petite crème aux œufs crémeuse et du fromage blanc. Parfait pour terminer ce repas.

Pratique. Les Bains d'Bouches, 9 rue de l'Hôpital, Rouen. Tél. 02 35 15 18 48.