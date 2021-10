Bonnes tables rouennaises : le Petit Bistrot

Pendant longtemps je n'avais pas pris garde à ce petit bistrot. Certainement parce qu'il borde le très imprunté quai Gaston Boulet. L'ayant découvert en passant à proximité, je n'avais pu le tester, la table affichant complet. Bon signe.

Carpaccio de bœuf

Derrière la façade beige et noire se cache une salle de restaurant tout en profondeur, basse de plafond, aux poutres apparentes. L'ensemble apporte un aspect convivial aux lieux. L'ardoise placée à l'extérieur annonce un menu-bistrot alléchant à seulement 9,70 €, proposant une entrée ou un dessert avec un plat du jour. Déception : bien qu'arrivés en début de service, le plat du jour n'est déjà plus disponible et la formule purement et simplement supprimée...

Ma voisine opte pour une fricassée de volaille. Elle se régale de la viande tendre et des frites croustillantes. Je choisis quant à moi un carpaccio de bœuf parmesan et basilic, accompagné d'endives braisées. C'est copieux et délicieux. Pour finir en beauté, je n'ai pu résister au moelleux au chocolat, accompagné d'un coulis au fruit rouge bien goûtu. Même s'il s'agit plus d'un fondant, ce n'est pas pour me déplaire. Au total, j'ai déboursé, en comptant le café, 15,90 €. C'est raisonnable, bien que plus cher que le menu bistrot. Si vous voulez profiter de cette table sympathique, il est conseillé de réserver.

Pratique. Le petit bistrot, 25 quai Gaston Boulet, Rouen. Tél. 02 35 08 92 29

