Table rouennaise : le New York Spirit du John's Bagel Station

Large baie vitrée, briques aux murs, déco "urbaine", musique folk : étudiants comme jeunes actifs viennent ici dévorer un bagel sur le pouce. L'endroit est relax, le service rapide et la carte plutôt variée. Tout le monde y trouve son compte.

Coleslaw, smoothies ou happy cakes

Evidemment, ici, le roi c'est le bagel, ce petit pain rond en forme d'anneau, souvent coiffé de sésame et servi garni et chaud. Des versions sucrées existent aussi pour le dessert ou le "breakfast".

A l'heure de la pause déjeuner, vous aurez le choix entre le New-Jersey, le Greenwich Village végétarien, le Little Italy au jambon italien et parmesan, le Spanish Harlem ou encore le New Yorker (pastrami, pickles, avocat...) pour ne citer qu'eux. Tous sont tapissés de creamcheese oncteuse. Le petit plus : vous aurez le droit à une portion de coleslaw, mélange agréable de carottes, choux, oignon rouge et raisins secs. En boisson : du soda classique au smoothie, en passant par des thés verts glacés, la variété est au rendez-vous. Si vous choisissez la formule bagel-boisson-dessert (environ 8 € sans supplément), cakes divers ou donuts clotureront votre déjeuner sur une sympathique note sucrée. On y retrournera !

Pratique. John's Bagel Station, 3 place Foch, à Rouen. Ouvert tous les jours sauf dimanche.

