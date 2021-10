La table de la semaine : l'Orient, rue du Vaugueux à Caen

Couleurs sobres et décoration mesurée le distinguent de ses semblables. Le menu, lui, est loin d'être aussi dépouillé. Il y en a définitivement pour tous les goûts : des entrées "classiques"(raviolis de porc à la vapeur ou rouleaux de printemps) entre 4,5€ et 6,5€, des soupes à profusion (5,5€ à 8,50€), des grillades, des nouilles, des spécialités au bœuf (8€), au porc, au canard, aux crevettes...

Surprenant et succulent

Et quand grande diversité rime trop souvent avec mauvaise qualité, il semble bien que ce soit ici l'exception qui confirme la règle. Si le choix est difficile, je me décide finalement pour les rouleaux de printemps au poulet et curry en entrée, quand mes voisins optent pour les raviolis de porc. Dans les deux cas, c'est aussi surprenant que succulent.

La tablée a donc hâte de passer aux plats : croustillant de poulet au caramel, bœuf grillé à la citronnelle, et crabe au sel... Le tout, bien sûr, accompagné de riz blanc, de riz cantonais ou de galettes à ramollir dans l'eau pour en faire ses propres rouleaux. Là encore, un soupir de satisfaction parcourt la table. Exotique et roborative, la cuisine n'en est que meilleure quand elle est présentée aussi gentiment par des serveurs au naturel attachant.

Pratique : L'Orient, au 82, Rue du Vaugueux à Caen. Tél. 02 31 94 36 17.

Toutes nos idées restos sont ici