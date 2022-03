Neige : la Ville de Rouen appelle des renforts

"En raison de l'importance des chutes de neige observées, les grands axes et les voies de transports en commun ont été traités en priorité", informe la mairie.



Depuis le milieu de la matinée, les agents de la Ville déneigent enfin les axes secondaires. "Ce soir, 3 tracteurs agricoles et 2 nouvelles sableuses arrivent en renfort des 6 engins d'épandage et de déblaiement déjà mobilisés", précise la mairie qui redoute l'arrivée d'une vague de froid en fin de journée et durant la nuit prochaine, favorisant la formation de verglas.