C'est un nouveau son des Daft Punk qui fait s'affoler la toile cet après-midi. Celui-ci serait un nouvel extrait de leur nouveau titre.

Difficile de vérifier l'information. Sur Soundcloud, l'audio est accompagné d'une photo de Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter sans leurs casques et accompagnés de Nicolas Godin, de Air, et Laurent Brancowitz de Phoenix. Une charade ?