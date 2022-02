Retour de la neige : circulation délicate dans la Manche

la neige a fait son retour tôt ce samedi matin. Elle tombe depuis 6h. Le service des routes du Conseil général a mobilisé ses saleuses pour le traitement des routes sur l'ensemble du département.

La circulation est délicate sur les secteurs de Valognes, les Pieux, Carentan et la Haye-du-Puits, Lessay, Saint-Lô et Coutances et en limite de la Manche et du Calvados sur le secteur d'Isigny-sur-Mer. La neige concerne aussi les secteurs de Villers-Bocage ou Vire.

La matinée est classée orange par Bison Futé, avec les départs en vacances pour la Basse Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne.