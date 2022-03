Pétain trône dans la mairie

Le maire de Gonneville-sur-Mer, près de Cabourg, fait parler de sa commune ! Depuis le début du mois, Bernard Hoyé refuse en effet de retirer d'un mur de la salle du conseil un portrait du Maréchal Pétain. La Ligue française contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) lui en a pourtant fait la demande après qu'elle a reçu une lettre anonyme dénonçant la présence du portrait en mairie. Me Badache, représentant de la LICRA en Basse-Normandie, a quant à lui eu la désagréable surprise de retrouver une effigie de Philippe Pétain sur la porte de son cabinet. 'C'est la conséquence personnalisée de cette affaire en ce sens que la légende sous l'affiche était : &Ecric;tes-vous plus français que cet homme là ?”, explique Me Badache. Cette phrase faisait référence aux origines de l'avocat : 'Je suis issu par mon père de l'immigration”, et à l'histoire personnelle de cet homme de loi dont le père fut résistant et déporté. Interrogé, Bernard Hoyé n'a pas souhaité répondre à nos questions.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire