Saint-Lô. Un lycéen trouve la mort sur son lieu de stage

Un lycéen de l'établissement Curie-Corot de Saint-Lô est mort, à la suite d'un accident sur son lieu de stage. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place au sein de l'établissement pour accompagner les élèves et les personnels qui en ressentiraient le besoin.

Un communiqué de la rectrice

Valérie Cabuil, rectrice de l'académie de Normandie, a adressé ce mercredi 18 juin "toutes ses pensées et son soutien à sa famille, à ses proches, à ses camarades ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement, douloureusement touchée par cette tragédie" via un communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame.