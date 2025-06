Sorties. Fête d'ici et d'ailleurs : un rendez-vous haut en couleurs à Alençon !

Créée dans le sillage de la marche pour l'égalité de 1983, la Fête d'ici et d'ailleurs défend avec force les valeurs d'inclusion, de solidarité et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Associations locales et membres du collectif organisateur se mobilisent pour faire vivre cet esprit d'unité et de diversité.

Des animations pour tous les goûts

Dimanche 15 juin, à partir de 12h30, le public pourra profiter d'un programme riche et varié : déambulations, concerts, spectacles de danse, animations pour petits et grands, jeux, stands associatifs et dégustations culinaires du monde entier. Trois espaces seront spécialement dédiés à la création artistique, ouverts à tous les talents, pour une expression libre et collective.

Au fil des stands et des rencontres, cette journée sera l'occasion de tisser des liens, de découvrir d'autres cultures, et de rappeler qu'au-delà des différences, ce qui nous unit est plus fort. Une belle occasion de faire le tour du monde… sans quitter Alençon !

Francis Menager, président de l'association Fête d'Ici et d'Ailleurs, nous présente l'événement :

La Fête d'ici et d'ailleurs Impossible de lire le son.

Retrouvez tout le programme de cet événement sur alencon.fr.