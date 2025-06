Gagnez 2 Pass 3 jours pour le Festival Chauffer dans la Noirceur

Un festival en bord de mer

Chauffer dans la Noirceur c'est une festival avec 4 scènes différentes, avec d'un coté la mer et de l'autre les dunes, chacunes ayant une atmosphère particulière.

Scène Mer : Chapiteau semi-couvert, le plus proche des dunes où les couchers de soleil sont les plus mémorables et certaines têtes d'affiches s'y produisent.

Scène Chapi'Tophe : Chapiteau couvert en 6 mâts avec la plus grande scène où les têtes d'affiches se produisent.

Scène Odyssée : Scène plus intimiste puisqu'elle permet aux artistes d'être le plus proche des spectateurs.

Scène 3ème Oeil : Scène qui accueil les performances les plus atypiques et les plus créatives.

Et ne manquer pas l'espace unique du Festival, la Bulle d'Eau Z'air. Scène à ciel ouvert où diverses performances artistiques vous attendent aussi bien pour les petits que pour les grands.

Aperçu de la programmation

Chauffer dans la Noirceur, c'est aussi plus de 40 artistes différents tout au long du week-end.

Vendredi 11 : Bonne Nuit, La Mano1.9, La Trale, Party Dozen...

Samedi 12 : Noflipe, Article 15, Menades, Miki, Michael Mayer...

Dimanche 13 : Queen Omega, Saian Supa Celebration, Imparfait...

Toutes les informations du Festival sont à retrouver ICI

Date : du 11 au 13 juillet à la plage de Montmartin sur Mer

Pour gagner vos Pass 3 jours, rien de plus simple ! Remplisser le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 27 juin.