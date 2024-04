Manche. Moutons et brebis tués : la responsabilité du loup "écartée" ou "très peu probable"

Depuis fin mars, trois faits avec un ou plusieurs ovins ayant été tués dans des circonstances assez troubles dans la Manche ont été constatés et signalés au service départemental de l'Office français de la biodiversité (OFB). Parmi eux, on peut noter deux brebis retrouvées mortes dans la baie du Mont Saint-Michel.

Des pièges photographiques disposés sur le terrain

"Pour deux des faits, la responsabilité du loup est écartée, précise à Tendance Ouest vendredi 26 avril la préfecture de la Manche. Pour le troisième, la cause du dommage est indéterminée, la responsabilité du loup paraît très peu probable aux regards des caractéristiques de prédation et de consommation." La préfecture précise aussi que des "pièges photographiques" ont été disposés par les services de l'OFB et resteront en place sur le terrain "aussi longtemps que nécessaire" pour avoir une surveillance sur les zones concernées.

Toute observation suspecte de grand canidé ou toute attaque sur troupeau domestique doit être rapidement signalée au service départemental compétent de l'OFB par mail à sd50@ofb.gouv.fr.