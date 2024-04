Football. Le Hac s'incline face à Metz lors d'un match crucial pour le maintien en Ligue 1

C'était un match à ne pas rater pourtant. La magie n'a pas opéré au stade Océane lors de cette 30e journée de ligue 1 pour le Hac. S'approchant dangereusement de la relégation depuis plusieurs semaines, les hommes de Luka Elsner n'ont pas pu renverser la tendance ce dimanche 21 avril avec la réception de Metz, un concurrent direct dans la course au maintien. Résultat final : 2 à 1 en faveur des Lorrains.

Le Hac désormais barragiste

C'est encore Georges Mikautadze qui a porté le FC Metz avec, dès le retour des vestiaires, son huitième but depuis son retour de l'Ajax Amsterdam en janvier. Il a aussi touché le poteau quelques minutes plus tard. Metz enchaîne ainsi une deuxième victoire consécutive et, avec 29 points, double Le Havre d'un point pour prendre la 15e place, juste devant celle de barragiste. Il reste désormais quatre journées de championnat pour inverser la tendance du côté des Ciels et Marines.