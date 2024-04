[80e D-Day] Cherbourg. Un festival de la liberté organisé à la Cité de la Mer

Le programme est complet. Un festival de la liberté sera organisé du samedi 1er juin au dimanche 1er septembre à la Cité de la Mer à Cherbourg, par le groupe Edeis, délégataire de service public pour l'exploitation du musée maritime. Cet événement s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie.

Olivier Galzi est vice-président du groupe Edeis :

Une exposition historique

Une exposition gratuite "Regard sur Cherbourg, port de la Liberté" sera consacrée au rôle du port de Cherbourg pendant la décennie qui marque les débuts de la gare maritime jusqu'après la Libération. Elle est prévue de début juin au 1er septembre, dans la nef d'accueil de la Cité de la Mer. Le dispositif est complété par le témoignage d'un enfant âgé de 9 ans en 1933, né et ayant grandi à Cherbourg et qui demeure un grand témoin encore présent : Jean Pivain. Des photos d'archives et un film de la Libération seront également à voir.

Un bal de la libération

Le rendez-vous est donné le mercredi 26 juin, de 19h à 23h. Le bal de la libération aura lieu dans la salle des Pas perdus de la gare maritime transatlantique. Les membres de l'association locale "Cherbourg 44" seront présents en tenue d'époque et déambuleront en musique, proposant ainsi au public l'impression de voyager dans le temps. L'artiste Meg, accompagnée du guitariste Bertrand Salas, interprètera sur scène des airs typiques ou standards d'époque. L'entrée est payante : 10€. Buvette et restauration sur place.

Une pièce de théâtre

Elle s'intitule "Le souffle de la Liberté". Une pièce de théâtre écrite et mise en scène par la compagnie cherbourgeoise A Fleur de Mots fera revivre le rôle fondamental de la gare maritime lors de la Libération de la France. La pièce d'une durée de 45 minutes sera jouée dans la salle des Pas perdus. Tarif : 12€ pour les adultes, 6€ pour les enfants. Sept représentations auront lieu du mardi 30 juillet au jeudi 22 août.

Une grande roue

La grande roue de la liberté perchée à 32 mètres de hauteur s'installe du samedi 1er au mercredi 26 juin, date anniversaire de la Libération de Cherbourg. Les visiteurs pourront contempler le panorama portuaire. Avec ses 24 cabines éclairées et fermées, pouvant accueillir jusqu'à six personnes, la grande roue est à découvrir pour huit euros. Elle sera ouverte tous les jours de 11h à 18h avec des horaires prolongés le samedi soir. Il est également prévu une cabine dédiée pour les personnes à mobilité réduite et une cabine VIP avec champagne ou boissons non alcoolisées. Tarif : 89€. Réservations au 06 86 29 55 33.

A l'aéroport de Maupertus

Il sera possible d'admirer aux premières loges des avions militaires et 25 avions historiques qui ont opéré en 1944 pour le D-Day du 6 au 9 juin. Il y aura une possibilité de réaliser un tour en mini van des pistes.

Pratique. Achat des billets sur citedelamer.com.