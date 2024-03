[Vidéo] Cherbourg. Message "menaçant" et vidéo "choquante" : ce que l'on sait après l'alerte à la bombe au collège

Mercredi 27 mars, vers 22h, Pascal Marie, principal du collège Bucaille-Charcot à Cherbourg, a eu connaissance par un membre du personnel de la publication, peu avant 21h, d'un message "menaçant" sur l'ENT (Espace numérique de travail), un outil de travail en ligne, partagé entre les élèves et les professeurs. Il laissait penser qu'une ou plusieurs bombes avaient pu être placées dans l'établissement.

Les cours ont repris

Le principal a alors pris la décision de fermer le collège jeudi 28 mars, dans la matinée, pour des "raisons de sécurité" et pour permettre aux forces de l'ordre d'observer une levée de doute et ainsi écarter tout risque. Cette opération des policiers a été menée entre 6h30 et 8h30 et aucun objet n'a été retrouvé. Les cours ont repris normalement à 14h.

Une cellule d'écoute mise en place

Ce message menaçant, immédiatement supprimé, était accompagné en pièce jointe d'une vidéo "choquante" comme le précise Stéphane Vautier, directeur académique des services de l'Education nationale de la Manche, qui rappelle qu'une cellule d'écoute a été mise en place l'après-midi en cas de questions. Au moins 60 personnes, élèves et personnels compris, pourraient avoir reçu ce message et auraient pu visionner cette vidéo.

Pour Pascal Marie, un compte ENT d'un élève ou d'un personnel aurait été "piraté". Une enquête a été ouverte par la police pour faire la lumière sur cette affaire.

Stéphane Vautier ainsi que Jean Morin, président du Département, et Xavier Brunetière, préfet de la Manche, condamnent fermement "cet acte consistant à générer une alerte à des fins de créer des troubles à l'ordre public et remercient les forces de sécurité engagées".