[Photos]. "Il y a eu 60 cm d'eau chez mon voisin, 43 chez moi" : Saint-Germain-sur-Ay sous les eaux

L'heure était à la décrue, mardi 27 février à Saint-Germain-sur-Ay. La veille, en fin d'après-midi, quelques rues, une vingtaine de maisons, et la médiathèque, ont été inondées par une crue de la rivière la Brosse. La crue a eu lieu au plus fort vers 16h indique le maire, Christophe Gilles. Selon lui, les fortes pluies des derniers jours et les marais pleins sont la cause de la crue de cette petite rivière.

Une vingtaine d'habitations ont été touchées.

"Chez mon voisin, il y a eu 60 cm d'eau hier, et moi 43", témoigne Romain Cambernon l'un des sinistrés. Il liste les dégâts : "la cuisine, tout ce qui est parquet flottant dans les chambres, les radiateurs ont pris, tout l'électronique, les plinthes, le placo, la laine de verre… Tout." Sans électricité, il va être logé chez ses parents. Il attend une décrue un peu plus importante avant de se mettre au ménage pour tout nettoyer et commencer les démarches auprès des assurances.

La médiathèque n'a pas été épargnée.

Dans la médiathèque, tous les livres sur les étagères les plus basses sont trempés. Les tours des ordinateurs ont aussi pris l'eau.

• A lire aussi : L'état de catastrophe naturelle reconnu pour les inondations du 5 décembre

• A lire aussi : Les cours d'eau atteignent des niveaux inquiétants