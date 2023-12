Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 23 décembre

Bélier

Quelqu'un pourrait essayer de marcher sur vos plates-bandes. Cela risque de vous agacer quelque peu.

Taureau

Si vous aviez des comptes familiaux à régler, cette journée ne convient pas du tout, attendez quelques jours avant de réagir aux éventuelles provocations.

Gémeaux

Vous serez envié pour votre dynamisme aujourd'hui. Bien dans votre peau, vous n'hésiterez pas aller de l'avant, votre audace sera payante !

Cancer

Vous vous sentirez en pleine forme, mais ce n'est pas une raison pour gaspiller votre énergie dans tous les sens.

Lion

C'est d'humeur joyeuse et avec une belle confiance en vous que vous allez aborder votre journée et relever les défis.

Vierge

Vous allez vous dépasser pour vivre quelque chose de différent et de plus intense que votre quotidien. Misez sur l'imprévu !

Balance

La communication est à l'honneur et vous profitez de cette journée pour planter les jalons de votre avenir.

Scorpion

Vos finances seront au cœur de vos pensées. Attelez-vous à la tâche, cela vous soulagera !

Sagittaire

Vous avez du mal à vous fixer et rien ne retient vraiment votre attention. La journée se passe comme si vous étiez absent à tout et à tous.

Capricorne

Vous êtes d'humeur rancunière et vous chicanez pour pas grand-chose. Certains vous accusent même d'être de mauvaise foi.

Verseau

Pensez à vous davantage ! Trop insouciant, vous auriez besoin de ralentir le rythme, vous en faites trop d'un coup, le calme et l'évasion à la fois vous sont nécessaires.

Poissons

Bonne nouvelle, les bons aspects du moment vous invitent à tirer un trait sur d'anciennes querelles et à vous ouvrir à des échanges plus sereins et constructifs.