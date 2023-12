Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 22 décembre

Bélier

C'est une belle journée pour vous épanouir et abattre les obstacles, les malentendus ou les derniers conflits affectifs.

Taureau

Vous traversez une bonne période financière dont vous devez profiter, surtout si vous voulez acheter ou vendre un bien immobilier.

Gémeaux

Vous êtes aux anges parce que les personnes que vous appréciez le plus, et avec lesquelles vous avez envie d'être, vous le rendent bien.

Cancer

C'est auprès de vos amis que vous allez vous ressourcer, une simple réunion, un échange autour d'un verre, et vous voilà en pleine forme.

Lion

Une discussion délicate s'annonce. C'est le moment de mettre cartes sur table et d'en finir une bonne fois avec vos doutes.

Vierge

C'est la journée idéale pour réaliser un investissement ou mener une négociation importante en rapport avec votre foyer.

Balance

Vous êtes en pleine forme ! Mais évitez de tirer trop sur la corde pour autant, votre corps vous en sera reconnaissant.

Scorpion

La bonne humeur est de mise et la sérénité est de retour car vous réussissez à chasser certains doutes personnels.

Sagittaire

Privilégiez les bonnes ambiances et tout ce qui vous fait sourire, cela vous portera plus haut et vous attirera de belles situations.

Capricorne

La communication circule avec aisance avec votre entourage, aujourd'hui. Ils peuvent néanmoins vous trouver bien trop "raisonnable".

Verseau

Si vous êtes en couple, c'est le moment de prendre d'importantes décisions, si vous êtes célibataire, vous pourriez ne pas le rester.

Poissons

La famille et le foyer sont au premier plan et c'est dans ce domaine que les choses promettent d'évoluer rapidement.