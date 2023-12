Manche. Où trouver une messe pour Noël ?

Que ce soit par tradition, par curiosité ou par Foi, Noël est l'une des périodes de l'année où les églises font le plein. Voici les messes proposées dans le département de la Manche, que ce soit la nuit du dimanche 24 décembre ou au matin du lundi 25 au matin.

Saint-Lois

24 décembre : messes de la nuit de Noël à 18h à Saint-Georges-Montcocq, à 17h45 à La Barre-de-Semilly, à 18h30 à Notre-Dame de Saint-Lô, à 19h à Agneaux, à 22h30 pour la messe de la nuit à Notre-Dame de Saint-Lô. Veillées de Noël à 18h à Tessy-sur-Vire et à Condé-sur-Vire, à 22h30 à Torigny, veillées de Noël à 18h30 à Canisy et à Marigny.

25 décembre : messe grégorienne de l'Aurore à la bougie à 8h à Notre-Dame, messe du jour de Noël à 10h30 à Sainte-Croix de Saint-Lô, messe du jour à 10h30 à Saint-Jean-des-Baisants, à 10h30 à Saint-Gilles.

Coutançais

24 décembre : messe à 18h à Roncey, à 18h et à 23h à la cathédrale.

25 décembre : messe de l'Aurore à 8h à la cathédrale, dans la chapelle de la Vierge-Marie, et messe du jour à 11h à la cathédrale et à 11h à Notre-Dame-de-Cenilly.

Granvillais

24 décembre : messe de minuit avec chant grégorien et Noël traditionnels à 23h30 à l'abbaye La Lucerne-d'Outremer, à 18h à Saint-Pair-sur-Mer, à 18h30 à Donville-les-Bains et Bréhal, à 19h à Granville en l'église Saint-Nicolas et à Sartilly, à 22h à Saint-Pair-sur-Mer, à 22h30 à Granville, en l'église Notre-Dame du Cap Lihou.

25 décembre : messe de l'Aurore à 8h30 et messe du jour à 10h30 à La Lucerne, à 11h à Granville, en l'église Saint-Nicolas, à 11h à Carolles, à Sartilly et à 18h à Anctoville-sur-Boscq.

Avranchin

24 décembre : messe de la nuit de Noël à 18h à Saint-Gervais et à Ducey, à 22h30 à Saint-Gervais.

25 décembre : messe du jour de Noël à 9h30 à Ducey, à 10h30 à Saint-Senier, à 11h à Saint-Gervais.

Valognais

24 décembre : messe à 18h à Saint-Pierre-Eglise, La Vast, Montebourg, Saint-Sauveur-le-Vicomte, 18h30 à Saint-Vaast-la-Hougue, Portbail, Bricquebec, 19h à Valognes mais aussi à 22h30. Messe de minuit à 23h en forme extraordinaire à la Chapelle de l'Hôpital.

25 décembre : messe du jour à 9h15 à Portbail, à 9h30 à Montebourg, à 10h15 à l'abbaye de Valognes, à 10h30 à Saint-Pierre-Eglise, Saint-Vaast-la-Hougue, Chapelle de l'Hôpital (forme extraordinaire du rite), à 11h à Valognes, Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte (abbaye), abbaye de Bricquebec.

Cherbourg

24 décembre : à 17h et 20h aux Pieux, à 18h en l'église Notre-Dame du Vœu de Cherbourg, à l'église Saint-Pierre - Saint-Paul de Cherbourg, à 18h30 en l'église Saint-Clément de Cherbourg, à Notre-Dame-du-Travail de Tourlaville, à Equeurdreville, à Beaumont-Hague à 21h à Urville-Nacqueville, et à 22h30 en la basilique de La Trinité de Cherbourg.

25 décembre : à 11h et 18h30 en la basilique de La Trinité de Cherbourg, à 10h30 aux Pieux, à Notre-Dame du Travail de Tourlaville, à Beaumont-Hague, et à Couville, à 11h à Querqueville.

Mortanais

24 décembre : à 18h au Teilleul et à 22h30 à Mortain pour la messe de la nuit de Noël, à 23h à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

25 décembre : 10h30 à Mortain et à 11h à Saint-Hilaire-du-Harcouët.