France-Monde. Découvrez le clip d'Olivia Rodrigo pour le film "Hunger Games : La ballade de l'oiseau chanteur et du serpent" 

Hunger Games : La ballade de l'oiseau chanteur et du serpent est le nouveau film de la saga Hunger Games. C'est l'adaptation du livre du même nom sorti en 2020 par Suzanne Collins. L'action se déroule 64 ans avant l'aventure de Katniss Everdeen et présente la jeunesse du président Snow.

Pour ce film, la bande originale est principalement composée de chansons de Rachel Zegler, l'actrice principale du film. Mais Olivia Rodrigo a aussi été appelée. C'est le premier titre de son album qui a été retenu, il s'intitule Can't catch me now et possède son propre clip qui mélange des images d'Olivia Rodrigo et du film.