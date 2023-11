Le Havre. L'appli La Bavarde, pour rendre accessibles les films aux malvoyants

S'installer dans les fauteuils rouges, dans la pénombre, et se laisser porter par une histoire… Le plaisir du cinéma n'est pas suffisamment accessible à tous, notamment aux personnes aveugles ou malvoyantes. "Il existe peu de salles équipées pour l'audiodescription et les séances spéciales sont rares, et parfois programmées en pleine journée", déplore Marie Gaumy, audiodescriptrice.

Le téléphone reconnaît le film

L'association Les Yeux Dits, fondée en 2017 au Havre, travaille donc au développement d'une application dédiée, baptisée La Bavarde. Elle fonctionne à la manière de Shazam, cette appli qui reconnaît n'importe quel morceau de musique en quelques secondes. "Avec La Bavarde, le micro du téléphone reconnaît le film que le spectateur est en train de regarder et synchronise la voix de l'audiodescription entre les dialogues et les sons du film", poursuit Marie Gaumy. La voix est alors diffusée dans les oreillettes de la personne en situation de handicap, qu'elle se trouve au cinéma ou devant sa télévision.

Marie Gaumy et Aldéric Lesueur, membres de l'association Les Yeux Dits, travaillent à la création de La Bavarde.

Un catalogue de 4 300 films

Actuellement, le Centre national du cinéma (CNC) a établi une liste de 4 300 audiodescriptions déjà existantes. L'idée de La Bavarde est donc de les recenser, les stocker et les mettre à disposition du public. Pas question de faire payer l'utilisateur, Les Yeux Dits ambitionne de convaincre les producteurs de cinéma de financer l'application : "Il y a évidemment une volonté humaniste de rendre la culture accessible à tous, mais c'est aussi un public sous exploité, alors qu'il ne demande qu'à vivre le cinéma ou à le retrouver, pour ceux qui ont perdu la vue en cours de vie", souligne Aldéric Lesueur, chef de projet.

C'est la société IDView qui se charge du développement technique de l'application. Une version bêta est actuellement testée par des personnes aveugles.