Orne. La seconde édition des Emmitou'Flers, pour attendre le père Noël

L'union fait la force. A Flers, la municipalité, l'office de tourisme, les commerçants des Vitrines de Flers, le cirque Tempo ont travaillé main dans la main pour offrir six semaines d'animations à l'occasion des fêtes de fin d'année. "C'est très important de retrouver un peu de gaieté, surtout dans la période actuelle qui est difficile, anxiogène, explique Subay Sahin, maire adjoint délégué à l'animation de la Ville. On a tous un peu gardé une âme d'enfant. Ce type d'animation permet de se retrouver entre toutes les générations. On essaie de donner le mieux avec les moyens qu'on a. C'est aussi pour que le commerce flérien puisse fonctionner au mieux à l'occasion de ces fêtes."

Animation commerciale et mapping

L'animation commerciale Festi Flers a débuté le mardi 21 novembre. Les illuminations de la ville, elles, scintillent depuis une soirée inaugurale le samedi 2 décembre, avec une parade nocturne d'animaux géants. La première projection architecturale sur la façade de l'église Saint-Germain aura lieu à 18h le samedi 9 décembre. "Chaque année, la foule est de plus en plus nombreuse. Ce mapping sera beaucoup plus coloré et dynamique que les précédents, tourné vers les musiques classiques revisitées, pour faire en sorte que tous les yeux se tournent vers cette église", explique Mickaël Fouasnon, directeur de l'office de tourisme. D'autres fresques lumineuses auront lieu en soirée les 9, 10, 16, 17, 23 et 30 décembre.

Marché de Noël et cirque

Samedi 9 et dimanche 10 décembre aura lieu le traditionnel marché de Noël avec 70 exposants, sur les places Saint-Germain et Vayssières, ainsi que sous le marché couvert, avec photos avec le père Noël, balades en calèches, concert du conservatoire et du trio Chrismettes. Le spectacle Dream sera présenté du samedi 16 au jeudi 28 décembre par le cirque Tempo, sous chapiteau chauffé. "C'est un spectacle de deux heures qui correspond à toutes les générations avec un entracte, une dizaine d'artistes sur piste qui viennent de plein de pays différents. Le fil conducteur, c'est le rêve que fait une petite fille qui veut devenir artiste de cirque", explique sa directrice Chloé Rasero. Enfin, une boîte aux lettres pour vos courriers au père Noël est installée place Saint-Germain, où le gros bonhomme rouge arrivera en traîneau le samedi 16 décembre, à 17h.