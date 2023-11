Transat Jacques Vabre. Arrivée imminente des Ultim à Fort de France

Ils sont partis le dimanche 29 octobre du Havre et sont les seuls à avoir pu parcourir l'itinéraire prévu initialement. Les Ultim sont en passe d'arriver en Martinique, à Fort-de-France, port d'arrivée de la 16e Transat Jacques Vabre.

C'est le Maxi Banque Populaire d'Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse qui fait la course en tête. "D'après les dernières estimations, ils sont attendus dimanche 12 novembre vers 18 heures à Fort-de-France, soit 23 heures, heure métropole, avec une avance d'environ quatre heures sur leurs poursuivants à bord de SVR Lazartigue", indiquait samedi l'organisation de la course. Si Sébastien Josse a déjà remporté la Route du Café en MOD70, en 2013, pour Armel Le Cléac'h c'est une première victoire qui se profile.

Les Ocean Fifty encore en course contournent actuellement le Cap Vert. La flotte des Imoca et des Class 40 navigue du côté de Madère et des Canaries. Ces trois classes avaient dû partir plus tard ou faire une escale à Lorient pour éviter les dépressions Ciaran et Domingos.